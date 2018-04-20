В Интернете начался сбор подписей за изменение закона о выборах главы Карелии

В Интернете начался сбор подписей под петицией с требованием разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах главы Карелии.

Накануне карельский парламент отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича, разрешавший участвовать в выборах главы Карелии самовыдвиженцам.

Автор законопроекта отметил на заседании Заксобрания, что не намерен отказываться от своей идеи и начнет сбор подписей, чтобы еще раз внести законопроект, но уже заручившись поддержкой жителей. И сегодня Рогалевич создал петицию на площадке Change.org. Обращение адресовано карельским парламентарием, подписаться под ним может любой желающий.

"Мы, жители Карелии, являющиеся в соответствии с Конституцией республики единственным источником власти на ее территории, обращаемся к депутатам Законодательного Собрания РК с требованием внести изменения в Закон "О выборах Главы Республики Карелия", гарантирующие гражданам возможность самовыдвижения кандидатов на пост высшего должностного лица региона", - говорится в тексте петиции.

На момент подготовки материала под петицией подписались десять человек.