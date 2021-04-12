В январе 2021 года смертность в Карелии выросла почти в полтора раза

Резкое увеличение смертности наблюдается в республике с осени прошлого года.

В январе 2021 года в Карелии произошел резкий рост смертности. Согласно данным Росстата, количество умерших граждан составило в республике 1225 человек, что на 386 человек, или почти в полтора раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом показатель смертности на тысячу жителей составил 23,7 против 16,1 в январе 2020 года.

Отметим, что резкое увеличение смертности наблюдается в Карелии с осени прошлого года, когда республика попала в число регионов-лидеров по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за 2020 год количество умерших жителей Карелии составило 10 076 человек, что на 1273 человека больше, чем в 2019 году. При этом показатель смертности на тысячу жителей вырос в регионе с 14,3 до 16,5, или на 15%.