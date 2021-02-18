Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15%

Естественная убыль населения республики достигла в прошлом году почти 5 тысяч человек.

В минувшем году в Карелии отмечен рост смертности населения. По данным Росстата, количество умерших жителей республики составило за год 10 076 человек, что на 1273 человека больше, чем в 2019 году. При этом показатель смертности на тысячу жителей вырос с 14,3 до 16,5, или на 15%.

Все это произошло на фоне сокращения рождаемости. В 2020 году в Карелии родилось 5 199 человек, что на 341 человека меньше, чем в 2019, а показатель рождаемости на тысячу жителей снизился с 9 до 8,5, или на 5%.

Таким образом, естественная убыль населения республики составила по итогам года 4877 человек и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1614 человек, или почти на 24%.