В январе 2022 года объем платежей за ЖКУ в Сбербанке в Карелии превысил 1 млрд рублей

В январе 2022 года жители республики провели через каналы Сбербанка коммунальные платежи на общую сумму порядка 1,1 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным для оплаты коммунальных платежей в январе, как и годом ранее, было мобильное приложение СберБанк Онлайн: свыше 640 млн рублей было направлено в оплату ЖКУ через этот канал. Эта цифра на 25% превышает показатель января прошлого года.

«Мобильное приложение СберБанк Онлайн уже воспринимается не просто как финансовый инструмент. Для наших клиентов это и источник знаний, и сервис, позволяющий оперативно решить свои бытовые вопросы — как, например, оплата коммунальных услуг или образования. Ежедневно уже более 73 млн человек совершают с помощью приложения около трёх миллионов платежей и переводов», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк