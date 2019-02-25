В январе сократился объем строительных работ, за исключением ИЖС

Новости по теме
Загрузка...
Объем строительных работ, выполненных организациями Карелии в январе 2019 года сократился в 2,3 раза по сравнению с первым месяцем 2018 года.
Такую оценку в сопоставимых ценах дает Карелиястат.
Избежало спада только жилищное строительство, которое в январе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этот рост произошел, в основном, за счет средств населения.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
18.02.2019, 09:35
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
19.02.2019, 13:54
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
22.02.2019 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
22.02.2019 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии