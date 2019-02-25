В январе сократился объем строительных работ, за исключением ИЖС

Объем строительных работ, выполненных организациями Карелии в январе 2019 года сократился в 2,3 раза по сравнению с первым месяцем 2018 года.

Такую оценку в сопоставимых ценах дает Карелиястат.

Избежало спада только жилищное строительство, которое в январе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этот рост произошел, в основном, за счет средств населения.

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