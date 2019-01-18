В январе в России подорожали автомобили 20 марок

Сразу после Нового года 20 автопроизводителей подняли цены на автомобили, продающиеся в России, а шесть брендов сделали это еще в конце декабря.

Об этом сообщает принадлежащий аналитическому агентству "Автостат" ресурс "Цена авто".

В частности, в конце декабря подорожали японские кроссоверы Subaru, XV и Forester нового поколения. Цены на них поднялись на 20–30 тыс. руб.

Автомобили каких марок подорожали еще до Нового года, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".