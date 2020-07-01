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В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)

Новости. Политика
16:52, 02 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами перешел в физическое противостояние.

"Столица на Онего" получила видеозапись того, что произошло в кабинете избранного главы Сортавалы Сергея Крупина после прихода туда депутатов горсовета. Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами фактически перешел в физическое противостояние: в кабинете главы города произошла стычка.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Сразу после своего назначения Олег Белов пришел в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет. 

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2020-07-02 19:51:08
Пора там деутатов от Единой России выводить.
drug
2020-07-02 18:21:51
Ух ты сколько "быдл." в одном месте.
Наверно нет смысла угадывать откуда они.
Партия власти ?
А кто знает данных героев, у них какой нибудь бизнес ?
новый
2020-07-02 16:57:22
Местечковый станционный смотритель успел полюбить свой кабинет. Жаль, что ему раньше никто не сказал, что евонные только козявки в носу.
Гость
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