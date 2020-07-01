В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)

Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами перешел в физическое противостояние.

"Столица на Онего" получила видеозапись того, что произошло в кабинете избранного главы Сортавалы Сергея Крупина после прихода туда депутатов горсовета. Конфликт руководителя муниципалитета с депутатами фактически перешел в физическое противостояние: в кабинете главы города произошла стычка.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Сразу после своего назначения Олег Белов пришел в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет.

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.