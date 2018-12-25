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Новости. Общество
07:25, 25 Декабря 2018

В каких школах Петрозаводска остались свободные места для первоклассников, рассказали в мэрии

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В Петрозаводске продолжается прием заявлений о зачислении детей в первые классы - свободные места есть в одиннадцати школах, сообщили в мэрии.

Напомним, в субботу, 22 декабря, начался прием заявлений в первые классы школ Петрозаводска. Лицей №13, а также школы № 27 и №34 принимали заявления в традиционной форме в порядке «живой очереди» и в электронном виде с помощью Регионального портала электронных услуг Республики Карелия.

Как сообщили в администрации города, на сегодняшний день школы приняли 4494 заявления, из них от льготных категорий граждан - порядка 410, дублирующих заявлений - более 800 (заявления поданы в несколько образовательных организаций). Через Региональный портал электронных услуг подано 1160 заявлений.

По закону в течение семи дней руководители школ должны издать приказы о зачислении детей в первый класс на следующий учебный год.

Свободные места есть в общеобразовательных школах №№2, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 25, 29, 35, в школе № 39 - в коррекционном классе.

Напомним, что в Петрозаводске работает «горячая линия» по вопросам приема в первые классы на 2019-2020 учебный год. Обращаться можно по телефонам: 71-34-34, 71-34-60.

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