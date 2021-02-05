В Карелии 11 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 6 февраля, в стационарах находятся 587 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 491 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 5 февраля было 29,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число увеличилось до 22,5%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 205 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37495 человек. Выздоровели – 32487. Умерли 248 пациентов.