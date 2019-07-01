В Карелии 110 компаний получат субсидии на развитие бизнеса

Министерство экономического развития Карелии приняло решение о выделении субсидий 110 компаниям и индивидуальным предпринимателям на сумму 70,7 миллиона рублей в 2019 году.

Они были отобраны в результате первой в этом году заявочной кампании.

"Ожидается, что выделенные деньги дадут импульс их дальнейшему развитию и росту, а на базе предприятий будет создано порядка 200 рабочих мест, что положительно отразится на налоговых сборах, как в местные, так и в республиканский бюджеты", - сообщила пресс-служба министерства.

Подробнее о заявка на участие в кампании, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".