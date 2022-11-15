В Карелии 113 человек попали в больницу с диагнозом ОРВИ за неделю

Более 12 тысяч жителей Карелии заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшие семь дней в регионе зарегистрировано 12127 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 1729 случаев больше показателя предыдущей недели (+38,3%).

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 100,3%. Чаще всего болеют дети в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет: 505,8, 716,3, 581,6 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 6238 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости 222,2 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на 75,9%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость стала выше на 38,3 %.

За семь дней при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов и гриппа выявлены аденовирусы, сезонный коронавирус, вирусы гриппа А(H1N1) и гриппа В.

В больницу с диагнозом ОРВИ за неделю госпитализированы 113 человек.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали о состоянии троих детей, госпитализированных с гриппом в тяжелом состоянии.