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Морозы отступят в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 11 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Карелии в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем по юго-западным районам пройдет небольшой снег, возможна даже метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -12, -17°С, местами  опустится до -23°С, днем -4, -9°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит -13, -15°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-11 18:20:30
Плохо. Мои новенькие коричневые ботиночки могут пострадать. Но с другой стороны очень хочу сфоткаться на масленицу на набережной. Чтобы губки от масла лоснились и сметана по щекам от уха до уха . Правда классная фоточка получится ? Там и сашка тоже будет :)
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