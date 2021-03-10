Морозы отступят в пятницу в Карелии

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Карелии в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем по юго-западным районам пройдет небольшой снег, возможна даже метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -12, -17°С, местами опустится до -23°С, днем -4, -9°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит -13, -15°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать.