В Карелии 15-летний подросток отправится под суд за кражу банковской карты

Подростку грозит наказание в виде 6 лет в колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле обвиняемый, находясь в городе Сортавала, проник в помещение магазина, где похитил сумочку продавца с личными вещами и бесконтактной банковской картой. Затем он совершил ряд покупок в магазинах, расплачиваясь похищенной бесконтактной банковской картой, причинив потерпевшей ущерб на сумму более 4 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.