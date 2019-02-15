В Карелии 16 февраля ожидаются морось и мокрый снег

О погоде на 16 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 16 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Температура ночью составит -2,-4 градуса, днем потеплеет до +2.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов возможен мокрый снег и морось. Слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Днем западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Ночная температура составит -3,-8 градусов, днем будет -3,+2.