В Карелии 16 мая будет жарко

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О погоде на среду в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 мая будет небольшая облачность.
Ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер переменный слабый.
Температура ночью +11, +13 градусов, днем +23, +25.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет кратковременный дождь, днем на юге гроза.
Ветер переменный слабый.
Ночная температура составит +8, +13, местами +2, +5, ночью воздух прогреется до +22, +27,у водоемов местами +15, +20.
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