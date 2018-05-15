В Карелии 16 мая будет жарко

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

О погоде на среду в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 мая будет небольшая облачность.

Ночью без осадков, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер переменный слабый.

Температура ночью +11, +13 градусов, днем +23, +25.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Местами пройдет кратковременный дождь, днем на юге гроза.

Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +8, +13, местами +2, +5, ночью воздух прогреется до +22, +27,у водоемов местами +15, +20.