В Карелии 17 фермеров получат финансовую поддержку на развитие своего дела

Артур Парфенчиков подвел итоги конкурса «Агростартап», направленного на поддержку фермерских хозяйств.

Глава Карелии на своей странице в соцсети подвел итоги конкурса «Агростартап», а также поделился планами по развитию бизнеса некоторых победителей.

«Еще 17 фермеров в Карелии получат финансовую поддержку на развитие своего дела. Они стали победителями конкурса «Агростартап», на который поступило 47 заявок со всех районов республики», — написал Артур Парфенчиков.

По его словам, победители конкурса на полученные средства будут развивать свое дело — строить коровники с современной системой доения, покупать рассаду и дополнительное оборудование

Глава республики поздравил всех победителей конкурса и пожелал им успехов.