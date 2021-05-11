В Карелии 18-летний юноша выпил и зарезал знакомого

В Лоухском районе 18-летний юноша обвиняется в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кемском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 мая 18-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к своему знакомому в поселке Чупа Лоухского района. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес знакомому несколько ударов ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.