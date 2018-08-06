В Карелии 20 человек заболели энцефалитом и 25 бореллиозом

Клещи покусали уже почти три тысячи человек.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось - 2878 человек, в том числе 592 ребенка, в Петрозаводске зарегистрировано 1243 обращения, в том числе 210 - у детей, что не превышает среднемноголетние значения.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17 административных территориях республики, это Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы.

С начала сезона зарегистрировано 20 случаев клещевого энцефалита и 25 случаев клещевого бореллиоза.

В случае присасывания клеща к взрослому человеку Вы можете обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.

В случае присасывания клеща к ребенку - в травматологический пункт Детской республиканской больницы Петрозаводска.

В муниципальных районах обращайтесь в центральные районные больницы.