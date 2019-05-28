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Новости. Общество
11:10, 28 Мая 2019
фото: правительство Карелии

В Карелии 20 семей из сел улучшат жилищные условия, сообщают власти

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В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии состоялось вручение свидетельств о предоставлении соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Выплаты получили восемь жителей Олонецкого, Пряжинского и Лахденпохского районов. Деньги предоставляются в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", - говорится в сообщении.

В 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотрено 23,6 млн рублей (федеральный бюджет выделил 13,6 млн рублей, бюджет Карелии - 10 млн рублей).

В текущем году планируется предоставить социальную выплату 20 семьям, проживающим в сельской местности Олонецкого, Пряжинского, Кондопожского, Калевальского и Лахденпохского районов, что позволит ввести в эксплуатацию более 1000 кв. м. общей жилой площади. В июне текущего года запланировано предоставление свидетельств 12 молодым семьям и молодым специалистам.

Всего с 2013 по 2018 год на территории республики улучшили свои жилищные условия 120 семей. Общий объем социальных выплат составил более 134 млн рублей.

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