В Карелии 26 февраля ожидается легкий мороз, преимущественно без осадков

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О погоде на 26 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 26 февраля будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура ночью и днем составит -2,-4 градуса.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадут небольшие осадки – в виде снега. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Ночная температура составит -2,-7 градусов, на севере похолодает до -15. Днем -1,-6 градусов, на севере до -10.
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