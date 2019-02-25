В Карелии 26 февраля ожидается легкий мороз, преимущественно без осадков

О погоде на 26 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 26 февраля будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура ночью и днем составит -2,-4 градуса.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадут небольшие осадки – в виде снега. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -2,-7 градусов, на севере похолодает до -15. Днем -1,-6 градусов, на севере до -10.