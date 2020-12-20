В Карелии 27 больных с пневмонией госпитализированы за сутки

Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации 27 пациентов с внебольничной пневмонией за последние сутки.

По данным на 21 декабря, в Карелии за сутки госпитализированы 27 человек с внебольничной пневмонией, передает оперштаб.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3347 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Ранее сообщалось, что за этот же день в Карелии 388 человек заразились коронавирусом.