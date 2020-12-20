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В Карелии 27 больных с пневмонией госпитализированы за сутки

Новости. Общество
09:13, 21 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации 27 пациентов с внебольничной пневмонией за последние сутки.

По данным на 21 декабря, в Карелии за сутки госпитализированы 27 человек с внебольничной пневмонией, передает оперштаб.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3347 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что за этот же день в Карелии 388 человек заразились коронавирусом.

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Комментарии

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Копатыч
2020-12-21 10:17:14
" с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3347 пациентов, 100 человек умерли "
Интересно , как такое количество могли пролечить в мед.учреждениях , если все они практически переориенти?рованы под Ковид-больных . И почему так много умерло людей 100 от этой болезни ?
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