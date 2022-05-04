В Карелии 36 пешеходов попали под колеса автомобилей с начала года

Госавтоинспекция республики опубликовала статистику по ДТП с пешеходами за четыре месяца.

За четыре месяца 2022 года на дорогах Карелии в ДТП пострадали 36 пешеходов. Чаще всего виновниками таких происшествий являются водители, нарушающие правила дорожного движения: по их вине травмировано 26 пешеходов.

В результате нарушений правил и по собственной неосмотрительности травмы получили 15 пешеходов.

Инспекторы ДПС во время несения службы контролируют дисциплинированность пешеходов, уделяя особое внимание участкам дорог, где переходить опасно, а соответственно, и запрещено. С начала года более 3500 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения дорожных правил. В числе нарушителей 250 человек получили наказание за отсутствие световозвращающих элементов во время движения в темное время суток по загородным дорогам.

Также зафиксировано 616 нарушений водителями, которые не пропустили пешеходов на участке дороги, где они пользуются преимуществом. Стоит отметить, каждое третье ДТП с пешим участником движения происходит на пешеходном переходе.

Госавтоинспекция напоминает, пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Они физически не защищены и поэтому, попадая в ДТП, получают тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, пешехода в Петрозаводске от удара автомобилем отбросило на тротуар.