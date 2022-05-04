890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
«Бессмертный полк» прошел по Петрозаводску — БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
11.05.2022 16:36
В Карелии ждут прихода «Северного потока 2»
11.05.2022 16:44
На выезде из Петрозаводска изменилась организация движения
11.05.2022 17:01
Рыбак погиб в ледяном озере на севере Карелии в День Победы
Сегодня 09:06

В Карелии 36 пешеходов попали под колеса автомобилей с начала года

Новости. Общество
15:27, 12 Мая 2022
фото: © Коллаж / pxhere.com / Владимир Смирнов/ТАСС

Новости партнеров

Госавтоинспекция республики опубликовала статистику по ДТП с пешеходами за четыре месяца.

За четыре месяца 2022 года на дорогах Карелии в ДТП пострадали 36 пешеходов. Чаще всего виновниками таких происшествий являются водители, нарушающие правила дорожного движения: по их вине травмировано 26 пешеходов.

В результате нарушений правил и по собственной неосмотрительности травмы получили 15 пешеходов.

Инспекторы ДПС во время несения службы контролируют дисциплинированность пешеходов, уделяя особое внимание участкам дорог, где переходить опасно, а соответственно, и запрещено. С начала года более 3500 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения дорожных правил. В числе нарушителей 250 человек получили наказание за отсутствие световозвращающих элементов во время движения в темное время суток по загородным дорогам.

Также зафиксировано 616 нарушений водителями, которые не пропустили пешеходов на участке дороги, где они пользуются преимуществом. Стоит отметить, каждое третье ДТП с пешим участником движения происходит на пешеходном переходе.

Госавтоинспекция напоминает, пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Они физически не защищены и поэтому, попадая в ДТП, получают тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, пешехода в Петрозаводске от удара автомобилем отбросило на тротуар.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2022, 15:24
С 11 мая подъехать к Петрозаводску станет сложнее
08.05.2022, 15:43
Уроки выживания: «Часть сбережений лучше все-таки держать наличными»
05.05.2022, 15:14
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии
10.05.2022, 13:19
Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая
07.05.2022, 12:01
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков

Аналитика

11.05.2022 13:55
Политкухня
Дорогие народные избранники
«Столица на Онего» изучила декларации депутатов и сенаторов из Карелии и выяснила, у кого из них самые высокие доходы.
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
«Спасибо за Победу!»
08.05.2022 08:33
Продажа «автохлама» или коррупция?
06.05.2022 18:00
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

«Бессмертный полк» в Петрозаводске
10.05.2022 19:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.