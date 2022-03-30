Пешехода в Петрозаводске от удара автомобилем отбросило на тротуар (ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло сегодня в Петрозаводске, пострадал пешеход.
Инцидент случился утром на улице Ригачина.
Мужчина начал переходить дорогу, но передумал и побежал обратно. Он не успел это сделать — его сбил автомобиль.
Удар был такой силы, что пешехода перебросило через капот, после чего он рухнул на тротуар и уже не поднялся.
Видеозапись с камеры компании «Сампо.ру» размещена в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте.
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