Пешехода в Петрозаводске от удара автомобилем отбросило на тротуар (ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло сегодня в Петрозаводске, пострадал пешеход.

Инцидент случился утром на улице Ригачина.

Мужчина начал переходить дорогу, но передумал и побежал обратно. Он не успел это сделать — его сбил автомобиль.

Удар был такой силы, что пешехода перебросило через капот, после чего он рухнул на тротуар и уже не поднялся.

Видеозапись с камеры компании «Сампо.ру» размещена в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте.