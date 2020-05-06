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В Карелии 40 детей пострадали от укусов клещей

Новости. Общество
15:57, 06 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо
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С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 83 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Среди пострадавших – 40 детей. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском и Сегежском районах.

В 21,8% выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 4 % – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта  на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома. 

 

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3833 человека, в том числе детей –1011.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-06 16:08:18
Потому что смотреть надо за своими личинками и в городе, и за городом. Сегодня наблюдаю такую картину: молодой папаша вместе со своей личинкой рисует мелом на тротуаре. А по этому тротуару каждый день шастают всякие короновирусные, туберкулезные, курильщики, бичи, бомжи и прочие полезные для общества людишки. Харкают, сморкаются и плюют на этот тротуар. А он там своей личинке мелки цветные дал и вот она рисует, чуть ли не носом елозит по асфальту. Так что не надо про злых чиновников и полицейское государство, ежели сами не очень умные.
Горожанин
2020-05-06 17:00:11
новый, ты человек или из личинки вылупился? Правильно ведь говоришь, но слова-то подбирай! Дети все-таки, а не личинки!
Гость
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