В Карелии 40 детей пострадали от укусов клещей

С начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 83 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Среди пострадавших – 40 детей. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском и Сегежском районах.

В 21,8% выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 4 % – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 3833 человека, в том числе детей –1011.