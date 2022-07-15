В Карелии 69-летний водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в Сегеже.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Сегеже на перекрестке бульвара Советов и улицы Антикайнена произошло ДТП. Авария случилась 18 июля в 10.58.

По предварительным данным, автомобиль Skoda Yeti под управлением 69-летнего водителя сбил 75-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила травмы, впоследствии самостоятельно обратившись за помощью.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео этого инцидента.