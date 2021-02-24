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В Карелии 70-летняя пенсионерка решила сыграть с мошенниками на бирже и проиграла

Новости. Криминал
14:26, 25 Февраля 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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Желание подзаработать толкнуло пожилую петрозаводчанку в руки мошенников, которые оставили ее без денег.

В петрозаводскую полицию обратилась 70-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает МВД.

Женщина объяснила, что искала возможность дополнительного заработка. В январе в Интернете она обнаружила предложение лёгкого и быстрого способа увеличения дохода. Петрозаводчанка оставила онлайн-заявку на сайте. Затем ей перезвонил якобы сотрудник брокерской компании и предложил сотрудничество. 

Пенсионерка стала переводить личные накопления на продиктованный ей номер счёта. Но после нескольких транзакций её банковскую карту заблокировали. Тогда злоумышленники вынудили женщину оформить дополнительный счёт в другом финансовом учреждении. "Сделав это, петрозаводчанка продолжила как будто бы играть на бирже", - поясняют в полиции.

Спустя некоторое время злоумышленник под видом специалиста перестал отвечать на её звонки и смс. Потеряв 133 тыс. рублей, пенсионерка поняла, что попалась на уловку мошенников.

Ранее сообщалось, как из-за мошенников двое жителей Карелии потеряли деньги и веру в честность продавцов.

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