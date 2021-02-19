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Из-за мошенников двое жителей Карелии потеряли деньги и веру в честность продавцов

Новости. Общество
18:20, 20 Февраля 2021
фото: © Fotolia / SemA
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Мошенники обманули двух жителей Карелии, которые пытались купить товар по интернет-объявлениям, сообщили в МВД Карелии.

Так, в полицию Сегежского района обратился 36-летний горожанин. Он сообщил, что у него похитили крупную сумму денег. Мужчина пояснил, что собирался купить для своего автомобиля зимнюю резину. Долгие поиски привели его на один из популярных сайтов объявлений, где он и обнаружил подходящий ему по качеству и цене вариант. Сегежанин связался с продавцом. Обговорив условия сделки, он оплатил товар – перевёл на указанный продавцом номер карты 32 тысячи рублей. После того, как деньги были отправлены, информация с интернет-площадки исчезла, а контрагент перестал выходить на связь.

На уловку мошенников попался и 36-летний житель Сортавалы. В социальных сетях он нашёл объявление о продаже кроссовок. Связавшись с человеком, который опубликовал эту информацию, и договорившись с ним о покупке товара, мужчина перевёл по продиктованным ему реквизитам 4 тысячи рублей. Однако на следующий день продавец сообщил горожанину, что размера выбранной им модели обуви нет в наличии. А затем предложил горожанину другой вариант стоимостью 5 тысяч рублей. В итоге житель Сортавалы перевёл и эту сумму денег, после чего объявление было удалено.

В настоящее время по обоим фактам стражи порядка проводят проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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Комментарии

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кир
2021-02-20 18:58:26
Какой им интернет? Людям семнадцатого века? Да и в школе плохо учились.
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