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В Карелии 71% потребительских кредитов Сбербанка оформлен онлайн

Новости. Общество
13:30, 25 Ноября 2021
фото: © Сбербанк

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За 10 месяцев 2021 года Сбербанк выдал жителям Карелии свыше 63 тысяч потребительских кредитов.

Это на 42% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении прирост составил около 35%. Общий объем выданных кредитов – порядка 15 млрд
рублей. На 59% по сравнению с прошлым годом выросло число потребительских займов, оформленных клиентами через цифровые каналы Сбербанка. Доля таких кредитов превышает
70%.

«Сегодня для кредитов, взятых на срок от 1 года 1 месяца, в первый месяц использования кредита действует сниженная процентная ставка 5,9%. Уменьшая финансовую нагрузку,
мы даем нашим клиентам возможность позволить себе большее. Это особенно актуально сейчас, в преддверии нового года, когда хочется порадовать своих близких чем-то особенным. При оформлении годовой подписки на СберПрайм+ ставка 5,9% будет распространяться на первые три месяца», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, 

Подать заявку на потребительский кредит и оформить подписку на сервисы для жизни и досуга СберПрайм+ можно самостоятельно в личном кабинете СберБанк Онлайн, а также офлайн у персонального менеджера Сбера в своей организации или в офисе банка. Также подписка СберПрайм+ доступна у Сбер Агентов — участников программы рекомендаций продуктов экосистемы Сбера. Лариса Суханова, заместитель управляющего Карельским отделением №8628: «Программа позволяет получать дополнительный доход в свободное от основной работы время. Стать агентом может любой гражданин России старше 18 лет, будь то физическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый. Для этого нужно заполнить простую форму, изучить условия продаваемых продуктов и начать предлагать их своим знакомым, оформляя продажи и получая за это вознаграждение».

Подробнее о программе рекомендаций продуктов экосистемы Сбера можно узнать насайте. Регистрация для желающих стать агентом доступна по
ссылке.

Условия указаны для кредита СберБанка «Потребительский кредит без обеспечения» (далее — кредит). Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредитования от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма кредита – 30 000 рублей. Максимальная сумма кредита для заемщиков, получающих
заработную плату на карту СберБанка, — 5 млн рублей, для иных категорий заемщиков – 3 млн рублей. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма Кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально
в зависимости от оценки платежеспособности заемщика. Погашение кредита — аннуитетными платежами.

Срок рассмотрения кредитной заявки: от 2-х минут и не более 2-х дней с момента предоставления заемщиком в банк полного пакета документов.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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