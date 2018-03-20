Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:19, 20 Марта 2018

В Карелии 99 тысяч жителей проголосовали за проекты благоустройства своих городов

По теме

Каково работать на "скорой" в Петрозаводске?
20.03.18 16:02
Нормативного состояния дорог в Карелии придется ждать «100 лет»
20.03.18 15:26
За сутки в Петрозаводске поймали 6 пьяных водителей
20.03.18 14:56
Все новости
Загрузка...

Минстрой Карелии назвал число участников голосования населения республики, которое проводилось в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда".

В день выборов президента России 18 марта на территории 10 городов Карелии состоялось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

"Всего из 135 предложений, поступивших от заинтересованных лиц, общественными комиссиями на рейтинговое голосование было вынесено 88 проектов по благоустройству общественных территорий", - сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев на заседании правительства в Петрозаводске.

По словам Ермолаева, в голосовании приняли участие более 99 тысяч жителей Карелии. Это 48% всех, кто пришел на избирательные участки, пояснил министр.

Когда подведут итоги голосования, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Каково работать на "скорой" в Петрозаводске?
20.03.18 16:02
Нормативного состояния дорог в Карелии придется ждать «100 лет»
20.03.18 15:26
За сутки в Петрозаводске поймали 6 пьяных водителей
20.03.18 14:56
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:47
Обществоведение
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2018 13:09
Без политики
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
Наш соотечественник, предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Новое
Сегодня 14:59
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»