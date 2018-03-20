В Карелии 99 тысяч жителей проголосовали за проекты благоустройства своих городов

Минстрой Карелии назвал число участников голосования населения республики, которое проводилось в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда".

В день выборов президента России 18 марта на территории 10 городов Карелии состоялось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.

"Всего из 135 предложений, поступивших от заинтересованных лиц, общественными комиссиями на рейтинговое голосование было вынесено 88 проектов по благоустройству общественных территорий", - сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев на заседании правительства в Петрозаводске.

По словам Ермолаева, в голосовании приняли участие более 99 тысяч жителей Карелии. Это 48% всех, кто пришел на избирательные участки, пояснил министр.

Когда подведут итоги голосования, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".