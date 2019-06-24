В Карелии агрессивный посетитель ударил бармена бутылкой

Инцидент произошел в выходные в Костомукше, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Костомукшанин в выходные ночью пришел в заведение и ударил бармена бутылкой. Нарушителя задержали рядом с баром.



Со стражами порядка он тоже повёл себя неуважительно, отказался представиться и не стал выполнять законные требования.



Личность была установлена позже в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении 25-летнего жителя города к ответственности.





