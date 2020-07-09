В Карелии активисты привезли продукты постояльцам приюта для женщин

Карельские активисты передали вторую партию продуктов из "тележек добра"приюту для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе ОНФ Карелии.

Общественники просят покупателей магазинов приобретать продукты, которые имеют длительный срок хранения, а также крупы, муку, макароны, чай, сахар и растительное масло.

"Мы не случайно пришли в "Мама-Дом" во второй раз. Здесь помогают женщинам с детьми, которые стали заложниками сложных жизненных ситуаций, а порой просто остались на улице. Здесь им оказывают посильную помощь. Кроме того, "Мама-Дом" планирует расширять свою деятельность, которая предполагает развитие новых направлений, востребованных обществом. Поэтому наше взаимодействие с этой благотворительной организацией продолжится", − рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, проректор по воспитательной и социальной работе ПетрГУ Василий Катаров.



Напомним, на базе благотворительного фонда "Мама-Дом" также работает приют для временного проживания женщин с детьми, оказавшихся без средств к существованию или пострадавших от домашнего насилия.