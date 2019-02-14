13:25, 14 Февраля 2019
Алиментщица в Карелии получила условный срок за долг свыше полумиллиона рублей
Новости по теме
Загрузка...
Женщина отказывалась платить алименты на содержание сына, за что получила срок, сообщили на сайте Пудожского районного суда.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении матери ребенка, которая без уважительных причин уклонялась от уплаты алиментов на содержание сына. В результате ее приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов.
После подсудимая не нашла работу. И задолженность по выплате алиментов составила более 520 тысяч рублей.
Должница в судебном заседании вину признала, раскаялась.
Суд приговорил ее к 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
11.02.2019, 16:45
08.02.2019, 14:38
09.02.2019, 09:28
Аналитика
Сегодня 10:42
Капитал
Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.
Сегодня 10:33
12.02.2019 13:57
12.02.2019 09:50
11.02.2019 11:36
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
Сегодня 11:00
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии