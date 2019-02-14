Алиментщица в Карелии получила условный срок за долг свыше полумиллиона рублей

Женщина отказывалась платить алименты на содержание сына, за что получила срок, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении матери ребенка, которая без уважительных причин уклонялась от уплаты алиментов на содержание сына. В результате ее приговорили к обязательным работам сроком на 100 часов.

После подсудимая не нашла работу. И задолженность по выплате алиментов составила более 520 тысяч рублей.

Должница в судебном заседании вину признала, раскаялась.

Суд приговорил ее к 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.