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В Карелии алкоголики вломись в квартиру 80-летней бабушки-инвалида и унесли телевизор

Новости. Криминал
13:00, 27 Мая 2021
фото: © Артур Новосильцев

Кондопожские полицейские раскрыли кражу телевизора из дома пожилой женщины по горячим следам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 80-летняя горожанка. Из ее квартиры был вынесен телевизор.

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На место преступления приехала следственно-оперативная группа. Потерпевшей оказалась пожилая женщина с ограниченными возможностями здоровья. Она рассказала, что дверь в её квартиру всегда открыта, и, когда мужчины вошли, она не смогла им помешать.

По горячим следам оперативники быстро поймали двух мужчин с телевизором в руках. Полицейские установили личности подозреваемых — 48-летнего и 39-летнего местных жителей. Телевизор они планировали продать, а деньги пропить.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба потерпевшему. Телевизор был возвращен законной владелице.

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