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В Карелии антимонопольщики возбудили дело против распространителя фейковых извещений

Новости. Общество
10:37, 20 Апреля 2020
фото: hibinform.ru
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Антимонопольная служба возбудила дело по факту навязчивой рекламы услуг по поверке индивидуальных приборов учета, замаскированной под извещения коммунальных служб.

Карельское УФАС России возбудило дело в отношении ИП Спирина А.В., зарегистрированного в Карелии. Предпринимателя обвиняют в нарушении федерального закона "О рекламе".

Основанием для возбуждения дела послужили заявления граждан о распространении в  Петрозаводске и Ярославле извещений рекламного характера о необходимости записаться на поверку приборов учета воды по указанным в листовках телефонам. По оценке антимонопольщиков, листовки содержали признаки нарушения законодательства о рекламе.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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