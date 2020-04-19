В Карелии антимонопольщики возбудили дело против распространителя фейковых извещений

Антимонопольная служба возбудила дело по факту навязчивой рекламы услуг по поверке индивидуальных приборов учета, замаскированной под извещения коммунальных служб.

Карельское УФАС России возбудило дело в отношении ИП Спирина А.В., зарегистрированного в Карелии. Предпринимателя обвиняют в нарушении федерального закона "О рекламе".

Основанием для возбуждения дела послужили заявления граждан о распространении в Петрозаводске и Ярославле извещений рекламного характера о необходимости записаться на поверку приборов учета воды по указанным в листовках телефонам. По оценке антимонопольщиков, листовки содержали признаки нарушения законодательства о рекламе.

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