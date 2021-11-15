В Карелии арестанты соревновались в эстрадном пении и художественном чтении

В сегежской исправительной колонии №7 прошел Дельфийский чемпионат среди осужденных.

Программа Дельфийского чемпионата была представлена в номинациях «Художественное чтение» и «Эстрадное пение». Об этом информирует УФСИН.

В номинации «Художественное чтение» прозвучали стихи поэтов о любви к малой родине и отрывки из романов Федора Достоевского. При оценке номеров учитывались уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал и чувство жанровой особенности.

В номинации «Эстрадное пение» в исполнении осужденных со сцены прозвучали песни советских и российских композиторов гражданско-патриотической направленности, сообщили в УФСИН. В этой номинации участникам необходимо было продемонстрировать свое вокальное мастерство и артистизм.

В студии кабельного телевидения «Выгозерье» были записаны творческие номера и объединены в видеоконцерт, который показали по внутреннему кабельному телевидению. По итогам Дельфийского чемпионата победители и самые активные участники были поощрены грамотами.

Ранее сообщалось, что на территории района Карелии, где находится большинство колоний, появился памятник начальнику СИЗО.