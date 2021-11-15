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В Карелии арестанты соревновались в эстрадном пении и художественном чтении

Новости. Общество
10:38, 18 Ноября 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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В сегежской исправительной колонии №7 прошел Дельфийский чемпионат среди осужденных.

Программа Дельфийского чемпионата была представлена в номинациях «Художественное чтение» и «Эстрадное пение». Об этом информирует УФСИН.

В номинации «Художественное чтение» прозвучали стихи поэтов о любви к малой родине и отрывки из романов Федора Достоевского. При оценке номеров учитывались уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал и чувство жанровой особенности.

В номинации «Эстрадное пение» в исполнении осужденных со сцены прозвучали песни советских и российских композиторов гражданско-патриотической направленности, сообщили в УФСИН. В этой номинации участникам необходимо было продемонстрировать свое вокальное мастерство и артистизм.

В студии кабельного телевидения «Выгозерье» были записаны творческие номера и объединены в видеоконцерт, который показали по внутреннему кабельному телевидению. По итогам Дельфийского чемпионата победители и самые активные участники были поощрены грамотами.

Ранее сообщалось, что на территории района Карелии, где находится большинство колоний, появился памятник начальнику СИЗО.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-18 10:57:56
Ночной фотограф когда запоет ?
кир
2021-11-18 10:54:09
Не поможет людям с нарушенным генетическим кодом. Им уже ничто не поможет. :)
Гость
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