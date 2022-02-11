890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК УШЕЛ ПОД ВОДУ, МИНЗДРАВ ОТКРЫЛ ПУНКТ КРУГЛОСУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД И «ГИПЕРБОРЕЯ» СТАРТОВАЛА
13.02.2022 19:00
Объявления о повышении цен на проезд снова появились в маршрутках Петрозаводска 3
Сегодня 06:40
Умер создатель знаменитых джазовых фестивалей в Петрозаводске
Сегодня 12:57
Лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших на международных соревнованиях
Сегодня 07:15

В Карелии арестовали 18-летнего юношу, пытавшегося задушить отчима

Новости. Криминал
14:20, 14 Февраля 2022
фото: © tver24.com

Новости партнеров

В Кемском районе арестован 18-летний юноша, пытавшийся убить отчима, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 10 февраля 18-летний житель Кеми в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома в городе, в ходе конфликта с отчимом избил его и пытался задушить, однако свой умысел на убийство до конца довести не смог из-за вмешательства супруги потерпевшего. Она оттолкнула обвиняемого, и потерпевший оказал активное сопротивление.

В субботу, 12 февраля, обвиняемого взяли под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2022-02-14 15:00:23
походу не светит стакан воды отчиму в старости
in
2022-02-14 14:47:27
в ходе совместного распития алкогольных напитков, не более того.
бюджет
2022-02-14 14:42:22
Больше криминала по телику крутите......
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

Сегодня 11:22
Обществоведение
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
Чтобы прекратить ночную торговлю алкоголем в Карелии, властям надо дождаться какого-нибудь крупного ЧП.
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Старое сменяется новым 10
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 18
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 21
08.02.2022 16:06
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 4
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 1
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
Сегодня 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»