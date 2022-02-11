В Карелии арестовали 18-летнего юношу, пытавшегося задушить отчима

В Кемском районе арестован 18-летний юноша, пытавшийся убить отчима, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 10 февраля 18-летний житель Кеми в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома в городе, в ходе конфликта с отчимом избил его и пытался задушить, однако свой умысел на убийство до конца довести не смог из-за вмешательства супруги потерпевшего. Она оттолкнула обвиняемого, и потерпевший оказал активное сопротивление.

В субботу, 12 февраля, обвиняемого взяли под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.