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В Карелии арестован житель Ленобласти, обманувший пожилых супругов на миллион рублей

Новости. Криминал
14:42, 23 Марта 2022
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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В Прионежском районе семья пенсионеров отдала миллион мошеннику, чтобы их сына, якобы сбившего на автомобиле девочку, не посадили в тюрьму.

Председатель Прионежского районного суда Андрей Топонен арестовал жителя Всеволожского района Ленинградской области, 2002 года рождения, до 13 мая. Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, этот молодой человек обвиняется в мошенничестве, совершенном не только в нашей республике, но также в Великом Новгороде (6 эпизодов) и Пскове (1 эпизод).

В одном из поселков прионежского района уроженец Выборга цинично обманул супругов преклонного возраста: главе семейства 93 года, его жене — 91 год. 14 марта ближе к обеду он позвонил на их домашний телефон, буквально огорошив взявшую трубку бабушку известием, что их сын на автомобиле сбил маленькую девочку, которой срочно требуется операция.

— За это тяжкое ДТП вашего сына посадят в тюрьму, — сообщил звонивший. — Но этого можно избежать, если вы заплатите деньги за операцию и освобождение сына от уголовной ответственности.

Поверившая жулику, насмерть перепуганная старушка предложила 500 тысяч рублей. После этого ей, вероятно, почудился голос сына, сказавшего, что этой суммы мало, нужен миллион, а за деньгами заедет его товарищ.

Вскоре к частному дому пенсионеров подъехало такси. Вышедший из него молодой человек забрал у супругов миллион рублей, которые они накопили за долгое время. Спустя пару часов к родителям приехал и второй сын, которому они со слезами рассказали о беде. Сын успокоил отца с матерью, сообщив, что с его братом все хорошо, никакого ДТП он не совершал, а их просто кто-то бессовестно обманул. После этого сын отвез родителей в полицию, где они рассказали о произошедшем.

Спустя всего два дня после случившегося сотрудники прионежской полиции задержали обманувшего пенсионеров молодого человека в Пскове и доставили в Карелию. Похищенных у старичков денег у него не оказалось.

В судебном заседании задержанный вину признал и раскаялся. При этом заявил, что деньги он перечислил некой инвестиционной компании, в которой трудится. Однако данные, видимо, несуществующей компании и ее «руководителя», как следовало ожидать, не сообщил. В МВД Карелии сообщили, что арестованного жителя Ленобласти проверяют на причастность к аналогичным эпизодам подобного мошенничества.

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