В Карелии автодорогу к границе с Финляндией предлагают сделать федеральной

Автодорогу на севере Карелии к границе с Финляндией предлагают сделать федеральной

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал проект обращения к министру транспорта РФ о передаче в федеральную собственность автодороги от магистрали "Кола" до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией.

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