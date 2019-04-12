В Карелии автодорогу к границе с Финляндией предлагают сделать федеральной

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Автодорогу на севере Карелии к границе с Финляндией предлагают сделать федеральной
Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал проект обращения к министру транспорта РФ о передаче в федеральную собственность автодороги от магистрали "Кола" до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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