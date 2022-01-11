В Карелии автомобиль с маленькими детьми вылетел с трассы в кювет: семье понадобилась помощь

Полицейские помогли автолюбителям, попавшим в сложные ситуации во время новогодних праздников.

В один из дней новогодних каникул полицейские пришли на помощь матери с маленькими детьми — их автомобиль вылетел с дороги в кювет на трассе в Медвежьегорском районе. Как выяснилось, женщина-водитель ехала с детьми в Медвежьегорск к своей маме, но из-за сложных погодных условий не справилась с управлением.

Сотрудники ППС сумели вернуть автомобиль на проезжую часть, а затем сопровождали семью до пункта назначения.

В Питкяранте полицейские помогли водителю, в автомобиле которого закончился бензин. Мужчина безуспешно пытался остановить проезжавшие мимо машины. В итоге сотрудники полиции отбуксировали его автомобиль до заправки.