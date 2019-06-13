В Карелии автомобиль сбил ребенка на тротуаре и скрылся с места ДТП

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ДТП произошло в Костомукше 12 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 18.00 в Костомукше в районе дома №5а по ул. Антикайнена неустановленный водитель, выезжая со стоянки на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении 11–летнему велосипедисту, который двигался по тротуару.
В результате ДТП ребёнок получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.
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