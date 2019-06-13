В Карелии автомобиль сбил ребенка на тротуаре и скрылся с места ДТП

ДТП произошло в Костомукше 12 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.00 в Костомукше в районе дома №5а по ул. Антикайнена неустановленный водитель, выезжая со стоянки на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении 11–летнему велосипедисту, который двигался по тротуару.

В результате ДТП ребёнок получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь.