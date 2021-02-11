В Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу (ФОТО)

Очевидцы обнаружили перевернутый автомобиль на обочине дороги.

Авария произошла на дороге, ведущей в Сортавалу. О происшествии сообщил паблик "Лахденпохья-Навсегда!".

"ДТП по пути на Сортавала за Реускула. Работает скорая. Признаков жизни в машине нет, возможно, есть погибшие", - гласил текст поста.

В Госавтоинспекции Карелии "Столице на Онего" сообщили, что в этом ДТП нет пострадавших. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, ему оказана медпомощь. Затем автомобилист был отпущен домой, заявили в ГИБДД.

Ранее ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.