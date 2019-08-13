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Новости. Происшествия
12:27, 13 Августа 2019
фото: pixabay.com / shotput

В Карелии банк получил крупный штраф за мелкий шрифт в рекламе кредита

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Банк в Карелии оштрафован на 310 тысяч рублей за размещение в рекламе значимой для потребителя информации с использованием мелкого шрифта.

К административной ответственности в виде штрафа в размере 310 тыс. рублей привлечено ПАО "СКБ-Банк", сообщает сайт УФАС по Карелии.

Поводом для привлечения банка к административной ответственности послужил факт нарушения федерального закона "О рекламе" при распространении рекламы кредита на конструкциях в Петрозаводске.

"На рекламных конструкциях размещалась реклама о предоставлении потребительского кредита по сниженным процентным ставкам (от 9,9%, 11,9%). Информация о процентной ставке была исполнена крупным шрифтом. При этом информация об иных условиях, на которых предоставлялся кредит (сумма кредита, срок кредитования, период акции, конкретные размеры процентных ставок, вид платежей), была исполнена мелким нечитаемым шрифтом", - сообщает сайт антимонопольной службы.

Согласно законодательству, если реклама услуг по предоставлению кредита содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, реклама должна содержать и все остальные условия. При этом информация обо всех условиях предоставления кредита, должна быть доступна для потребителей при ознакомлении с рекламой без специальных усилий и применения специальных средств.

Поскольку банк в рассматриваемой рекламе изложил информацию об условиях предоставления кредита так, что она не могла быть воспринята потребителем - мелким нечитаемым шрифтом -, комиссией Карельского УФАС России при рассмотрении дела был сделан вывод об отсутствии данной информации.

УФАС также было установлено, что ПАО "СКБ-Банк" неоднократно привлекалось к административной ответственности.

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Комментарии

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zanoza
2019-08-13 12:36:52
А в других банках разве по другому? С этими кредитами столько надувательств!
Гость
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