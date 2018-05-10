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Новости. Экономика
11:05, 10 Мая 2018

В Карелии бедность населения тормозит приватизацию госучреждений

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Правительство Карелии планирует активизировать приватизацию государственных унитарных предприятий и своих пакетов акций в акционерных обществах с целью развития конкуренции.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

По словам Родионова, в 2017 году в Карелии не было приватизировано ни одного госпредприятия или акционерного общества с государственным участием.

"Для прихода бизнеса, нужно формировать спрос и покупательскую способность населения. Если нет спроса, то нет и бизнеса", - сказал Парфенчиков.

По его словам, низкая платежеспособность населения Карелии тормозит развитие платных услуг, что ставит под сомнение необходимость приватизации госпредприятий.

Будет ли в Карелии проходить передача госпредприятий бизнесу, несмотря на бедность населения, читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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