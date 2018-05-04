В Карелии бизнесмены могут получить льготу при аренде земли без торгов

Глава Карелии внес в парламент законопроект, предусматривающий смягчение критериев для "масштабных инвестиционных проектов", под которые передаются земельные участки в аренду без проведения торгов.

Согласно документу, предлагается снизить максимальную планку объема инвестиций и количества рабочих мест, создаваемых в рамках таких инвестиционных проектов.

В действующей редакции закона, чтобы получить землю в аренду без торгов, инвестор должен вложить не менее 500 млн. рублей.

Поправки предусматривают снижение этой суммы до 300 млн. рублей. Это условие распространяется на любые инвестпроекты, кроме агропромышленного комплекса и создания инженерных сооружений аэропортовых комплексов.

Подробнее о проектах, под которые можно получить льготу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".