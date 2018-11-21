В Карелии бизнесмены получат компенсации за размещение производств в колониях

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Правительство Карелии планирует частично компенсировать затраты предпринимателей, размещающих производственное оборудование на территориях учреждений исполнения наказания.
"Планируется, что возмещению за счет средств бюджета Республики Карелия будет подлежать 50% стоимости приобретенного оборудования (но не более 10 млн руб.) при условии документально подтвержденных затрат", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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