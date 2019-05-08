В Карелии бойцы ОМОН поймали браконьеров из Ленинградской области

У браконьеров изъяли 5 единиц огнестрельного оружия и 2 электронных манка на птиц, сообщили в МВД Карелии.

На территории Олонецкого района проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений правил охоты.

В ходе рейдов полицейские совместно с представителями государственного охотничьего надзора Минприроды, при силовой поддержке бойцов ОМОН изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 2 электронных манка на птиц.

В отношении жителей Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составлены административные протоколы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, а также за нарушения, допущенные при обращении с охотничьим оружием.

Мероприятия на территории Олонецкого района продолжаются.