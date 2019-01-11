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Новости. Общество
10:19, 11 Января 2019
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Карелии более 10 тысяч получателей пенсии живут за чертой бедности

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Более 10 тысяч жителей Карелии получают пенсии ниже прожиточного минимума.

В Карелии с января 2019 года 10,4 тысяч пенсионеров являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщают в карельском отделении ПФР.

Размер величины прожиточного минимума пенсионера для определения федеральной социальной доплаты принимается на законодательном уровне и не меняется в течение года.

На 2019 год прожиточный минимум пенсионера для определения доплаты к пенсии составляет 8 846 руб.

Подробнее о величине прожиточного минимума читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-01-11 11:07:56
В нищете тоже стабильность! За что голосовали, как говорится. Но не стОит по этому поводу огорчаться. Скоро обладатели 146% поддержки сократят долю нищего населения, как обещали.
карел
2019-01-11 10:48:20
Всем пофиг поэтому так и живут . За то у нас профицит бюджета офигенный .
кир
2019-01-11 10:46:42
В предыдущей жизни чем они занимались?
Гость
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