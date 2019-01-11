В Карелии более 10 тысяч получателей пенсии живут за чертой бедности

Более 10 тысяч жителей Карелии получают пенсии ниже прожиточного минимума.

В Карелии с января 2019 года 10,4 тысяч пенсионеров являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщают в карельском отделении ПФР.

Размер величины прожиточного минимума пенсионера для определения федеральной социальной доплаты принимается на законодательном уровне и не меняется в течение года.

На 2019 год прожиточный минимум пенсионера для определения доплаты к пенсии составляет 8 846 руб.

Подробнее о величине прожиточного минимума читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".