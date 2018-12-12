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Новости. Общество
10:16, 12 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В Карелии более 300 населенных пунктов останутся без цифрового телевидения

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Переход на цифровое ТВ и отключение аналогового вещания приведет к тому, что жители 301 населенного пункта в Карелии не смогут смотреть телевизор.

В связи с отключением аналогового вещания в 2019 году жители ряда населенных пунктов могут потерять возможность просмотра телевизора. Об этом сообщил заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Виталий Спиридонов во время заседания парламентского комитета по экономической политике.

"Общее количество населенных пунктов, которое не будет охвачено гарантированным телевизионным вещанием, составит 301 населенный пункт", – сказал Спиридонов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кремень
2018-12-12 10:36:10
Ничего в 301 пункте отдохнут жители от ТВ , расзомбируются хоть , в КПРФ вступят и жизнь с чистого листа начнут .
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