В Карелии более 300 населенных пунктов останутся без цифрового телевидения

Переход на цифровое ТВ и отключение аналогового вещания приведет к тому, что жители 301 населенного пункта в Карелии не смогут смотреть телевизор.

В связи с отключением аналогового вещания в 2019 году жители ряда населенных пунктов могут потерять возможность просмотра телевизора. Об этом сообщил заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Виталий Спиридонов во время заседания парламентского комитета по экономической политике.

"Общее количество населенных пунктов, которое не будет охвачено гарантированным телевизионным вещанием, составит 301 населенный пункт", – сказал Спиридонов.

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