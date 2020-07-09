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В Карелии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились

Новости. Общество
08:49, 10 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В республике подтверждено 28 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Медвежьегорском районе – 2 (село Толвуя и поселок Новая Габсельга), в Суоярви – 6, в Лахденпохье – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Раймяля), в Сортавальском районе – 2 (поселок Кааламо и Сортавала).

Выздоровели еще 25 человек: в Петрозаводске – 13, в Беломорском районе – 7, в Кондопожском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Всего выздоровели – 897.

Проведено 89153 исследований (+1294 за сутки).

На самокарантине находятся 775 человек (–182 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека. 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 274 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 482 случая, по Северо–Западу – 448,8.
Всего выздоровели – 872.

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