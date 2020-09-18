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В Карелии более полусотни пьяных водителей попались в руки инспекторов за неделю

Новости. Происшествия
12:48, 19 Сентября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Госавтоинспекция Карелии сообщила, что за минувшие семь дней отстранила от управления более полусотни водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем 51 водителя в состоянии опьянения, 14 из них были задержаны в Петрозаводске.

44 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем без прав, в том числе 10 водителей в Петрозаводске.

230 водителей оштрафованы за превышение скорости движения. За выезд на встречную полосу оштрафованы 550 водителей.

170 пешеходов привлечены к ответственности за нарушения ПДД, в том числе 85 петрозаводчан. 29 водителей оштрафованы за непропуск пешеходов на пешеходных переходах, в том числе 21 - в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.

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Комментарии

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Сергей
2020-09-19 13:11:04
Страшная статистика!
Если человек осознанно садится за руль пьяный,он уже преступник! Только в тюрьму и конфискация авто!?!
Гость
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